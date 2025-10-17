Preghiera della sera del 17 Ottobre 2025 | Fammi essere Tuo amico

Lalucedimaria.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fammi essere tuo amico”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera del 17 ottobre 2025 fammi essere tuo amico

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 17 Ottobre 2025: “Fammi essere Tuo amico”

Altre letture consigliate

preghiera sera 17 ottobrePreghiera della sera del 17 Ottobre 2025: “Fammi essere Tuo amico” - Preghiera serale del 17 Ottobre 2025 Signore Gesù Cristo, Tu ci hai rivelato tutto quello che hai udito dal Padre, e ci hai chiamati Tuoi amici. Si legge su lalucedimaria.it

preghiera sera 17 ottobrePreghiera del mattino del 17 Ottobre 2025: “Rendimi degno di Te” - Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Secondo lalucedimaria.it

preghiera sera 17 ottobreGiornata missionaria mondiale: Campobasso, domani sera in cattedrale veglia di adorazione eucaristica - Alla viglia della 99ª Giornata missionaria mondiale, che si celebrerà domenica 19 ottobre, l’arcidiocesi di Campobasso- Lo riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Sera 17 Ottobre