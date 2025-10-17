Preghiera della sera del 17 Ottobre 2025 | Fammi essere Tuo amico

"Fammi essere tuo amico". Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per.

Preghiera della sera del 17 Ottobre 2025: "Fammi essere Tuo amico" - Preghiera serale del 17 Ottobre 2025 Signore Gesù Cristo, Tu ci hai rivelato tutto quello che hai udito dal Padre, e ci hai chiamati Tuoi amici.

