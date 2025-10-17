Predator | Badlands un video backstage sul nuovo capitolo della saga

Un making of video di Predator: Badlands ci dà la possibilità di saggiare ancora l'atmosfera del film, diretto dal Dan Trachtenberg che ha ormai preso in consegna la saga. Al cinema dal 6 novembre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Predator: Badlands, un video backstage sul nuovo capitolo della saga

