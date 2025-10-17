Predator | Badlands – il nuovo film riscrive la cronologia del franchise?
Dopo il grande successo in streaming su Hulu con titoli acclamati come Prey e Predator: Killer of Killers, il franchise di Predator si prepara a una nuova, attesissima caccia sul grande schermo. A novembre uscirà nelle sale Predator: Badlands, un film che ha già fatto discutere per i suoi inattesi collegamenti con l’universo di Alien. Il crossover con Alien e la sintetica Weyland-Yutani. Diretto da Dan Trachtenberg (già regista dell’acclamato Prey ), Predator: Badlands sfrutta la coesistenza dei due iconici franchise sci-fihorror nello stesso universo narrativo. La protagonista, Thia (interpretata da Elle Fanning), è infatti una sintetica Weyland-Yutani, confermando un legame organico con l’universo di Alien senza ricorrere a un crossover forzato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nuovi poster per 'PREDATOR: BADLANDS'. #PredatorBadlands - facebook.com Vai su Facebook
Predator: Badlands, il rating sorprendente segna un primato che "preoccupa" i fan - X Vai su X
Tutto quello che sappiamo su Predator: Badlands, il nuovo capitolo della saga action-horror-fantascientifica - In uscita il 6 novembre al cinema, introduce più di una novità rispetto ai film precedenti. Scrive wired.it
Predator: Badlands | I nuovi poster dal film di Dan Trachtenberg - 20th Century Studios ha diffuso in rete una serie di nuovi poster da Predator: Badlands, il nuovo capitolo della famosa saga sci- Secondo universalmovies.it
Predator: Badlands rompe ufficialmente una tradizione del franchise dopo 38 anni - Predator: Badlands infrange una tradizione storica del franchise dopo 38 anni, segnando una svolta per la saga. Riporta cinefilos.it