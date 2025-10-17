Predator | Badlands – il nuovo film riscrive la cronologia del franchise?

Dopo il grande successo in streaming su Hulu con titoli acclamati come Prey e Predator: Killer of Killers, il franchise di Predator si prepara a una nuova, attesissima caccia sul grande schermo. A novembre uscirà nelle sale Predator: Badlands, un film che ha già fatto discutere per i suoi inattesi collegamenti con l’universo di Alien. Il crossover con Alien e la sintetica Weyland-Yutani. Diretto da Dan Trachtenberg (già regista dell’acclamato Prey ), Predator: Badlands sfrutta la coesistenza dei due iconici franchise sci-fihorror nello stesso universo narrativo. La protagonista, Thia (interpretata da Elle Fanning), è infatti una sintetica Weyland-Yutani, confermando un legame organico con l’universo di Alien senza ricorrere a un crossover forzato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

