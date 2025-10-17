Precipita dalla passerella a Peccioli | muore 31enne

Dramma nella tarda serata di ieri, 16 ottobre, intorno alle 22.30, a Peccioli. Un uomo di 31 anni è precipitato dalla passerella che conduce al borgo. Un volo di 30 metri che non ha lasciato scampo al giovane, deceduto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

