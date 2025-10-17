Precipita dal tetto di un capannone e muore | Nicola De Fenza aveva 63 anni

Si chiamava Nicola De Fenza l'operaio 63enne deceduto oggi all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era arrivato in condizioni disperate dopo un'incidente sul lavoro. Era precipitato da un'altezza di circa sette metri mentre lavorava sul tetto di un capannone a Mugnano, in via Nenni. De Fenza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

