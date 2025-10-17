Precenicco in lutto per Alice | sabato i funerali della 17enne travolta e uccisa

Si terranno sabato 18 ottobre, alle 14 e 30 nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo e Confessore di Precenicco, i funerali di Alice Morsanutto, la 17enne studentessa del liceo artistico “Sello” di Udine travolta e uccisa mentre si recava a prendere la corriera. L’intera comunità si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

PRECENICCO | LA MORTE DI ALICE MORSANUTTO: PER TUTTI UNA RAGAZZA PERBENE – Precenicco, una comunità in lutto appena appresa la tragica notizia della scomparsa di Alice Morsanutto investita mortalmente mentre si stava recando alla fermat - facebook.com Vai su Facebook

Precenicco in lutto: la 17enne Alice Morsanutto è morta investita mentre andava a scuola. Il paese è sconvolto. #Precenicco #incidente #Udine - X Vai su X

Precenicco si ferma per l'ultimo saluto ad Alice, investita e uccisa a 17 anni: sarà lutto cittadino - L'ultimo saluto ad Alice Morsanutto: funerali sabato 18 ottobre dopo il tragico incidente stradale a Precenicco. Secondo nordest24.it

Alice Morsanutto travolta e uccisa a 17 anni mentre va a scuola. Fissati i funerali: saranno sabato 18 ottobre - 30 nella chiesa parrocchiale di Precenicco il funerale di Alice Morsanutto, la ragazza di 17 anni investita e uccisa ... Si legge su ilgazzettino.it

Addio ad Alice, la studentessa di 17 anni travolta mentre andava a scuola: il dolore di Precenicco - La comunità di Precenicco piange la giovane Alice Morsanutto, studentessa di 17 anni investita mentre andava a scuola, in un episodio che riaccende il tema della sicurezza stradale per i pedoni. Riporta news.fidelityhouse.eu