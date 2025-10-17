Precedenti Como Juve | dentro ai numeri della sfida del Sinigaglia cosa emerge dai confronti con i lariani C’è un dato che fa ben sperare i bianconeri!

Juventusnews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Precedenti Como Juve: i numeri della partita del Sinigaglia, cosa emerge dai confronti con i lariani. C’è un dato che fa ben sperare. Una sfida per ripartire, un match che la storia dipinge a tinte bianconere. La Juve di Igor Tudor si prepara alla trasferta di Como, in programma domenica 19 ottobre alle 12:30, con un unico, grande obiettivo: tornare alla vittoria dopo cinque pareggi consecutivi. E a dare fiducia alla Signora, c’è una tradizione storica a dir poco favorevole. QUI:   IL CALENDARIO DI SERIE A CON TUTTE LE PARTITE E DOVE VEDERLE Un tabù che dura da 73 anni. I precedenti, infatti, parlano chiaro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

precedenti como juve dentro ai numeri della sfida del sinigaglia cosa emerge dai confronti con i lariani c8217232 un dato che fa ben sperare i bianconeri

© Juventusnews24.com - Precedenti Como Juve: dentro ai numeri della sfida del Sinigaglia, cosa emerge dai confronti con i lariani. C’è un dato che fa ben sperare i bianconeri!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

precedenti como juve dentroComo-Juventus, i precedenti: 15 vittorie a 3 per i bianconeri - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza i precedenti con il Como, prossimo avversario dei bianconeri nel lunch match di domenica alle 12:30 al Senigaglia: " SERIE A | ... Segnala tuttojuve.com

precedenti como juve dentroComo-Juve, Fabregas incrocia di nuovo Ayroldi: nella passata stagione lo criticò - Sarà Massimiliano Ayroldi a dirigere il match tra Juventus e Como, una designazione che non lascia troppi ricordi positivi ai lombardi. Lo riporta tuttojuve.com

precedenti como juve dentroJuve, Vlahovic si candida per Como. Violazione fair play: ecco la strategia difensiva - Ora arrivano tre trasferte consecutive e già a Como servirà una grande prestazione ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Precedenti Como Juve Dentro