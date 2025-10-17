Prato guerra delle grucce | ex militare cinese condannato per tentato omicidio imprenditore

Firenzepost.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Prato ha condannato a sette anni e sei mesi di reclusione Nengyin Fang, ex soldato dell'esercito della Repubblica Popolare Cinese, per il suo ruolo di sesto esecutore materiale nel tentato omicidio dell'imprenditore cinese Chang Meng Zhang, aggredito brutalmente il 6 luglio 2024 nel locale "Number One" di via Scarlatti a Prat L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

prato guerra delle grucce ex militare cinese condannato per tentato omicidio imprenditore

© Firenzepost.it - Prato, guerra delle grucce: ex militare cinese condannato per tentato omicidio imprenditore

Altre letture consigliate

prato guerra grucce exGuerra delle grucce, condannato ex soldato esercito cinese - Il tribunale di Prato ha condannato a 7 anni e 6 mesi l’ex soldato cinese Nengyin Fang, 36 anni, sesto componente del commando che il 6 luglio 2024 tentò ... Secondo gonews.it

prato guerra grucce exPrato, “guerra delle grucce” condannato ex soldato cinese per tentato omicidio - E’ uno dei sei esecutori materiali dell’aggressione all’imprenditore Chang Meng Zhang, il tribunale lo ha condannato a 7 anni e 6 mesi ... Segnala msn.com

prato guerra grucce exPrato, condannato anche il sesto uomo del commando che tentò di uccidere un imprenditore - Sette anni e mezzo di carcere per Nengyin Fang, ex militare dell’Esercito popolare cinese. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prato Guerra Grucce Ex