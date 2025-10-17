Prato guerra delle grucce | ex militare cinese condannato per tentato omicidio imprenditore

Il Tribunale di Prato ha condannato a sette anni e sei mesi di reclusione Nengyin Fang, ex soldato dell'esercito della Repubblica Popolare Cinese, per il suo ruolo di sesto esecutore materiale nel tentato omicidio dell'imprenditore cinese Chang Meng Zhang, aggredito brutalmente il 6 luglio 2024 nel locale "Number One" di via Scarlatti a Prat L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato, guerra delle grucce: ex militare cinese condannato per tentato omicidio imprenditore

