Prato condannato anche il sesto uomo del commando che tentò di uccidere un imprenditore
Prato, 17 ottobre 2025 – Si chiude un altro capitolo della cosiddetta “ guerra delle grucce ”, la faida tra gruppi imprenditoriali cinesi per il controllo della produzione di appendini per abiti, uno dei settori più redditizi della filiera tessile pratese. Il tribunale di Prato ha condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione Nengyin Fang, 36 anni, ex soldato dell’Esercito della Repubblica popolare cinese, ritenuto uno dei componenti del commando che nel luglio 2024 tentò di uccidere l’imprenditore Chang Meng Zhang. Fang, come gli altri cinque aggressori già condannati ad aprile, è stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
