Prato accoltellato durante una lite | 32enne finisce all' ospedale
Una discussione presto degenerata in un'aggressione: un uomo di 32 anni, originario della Cina e richiedente protezione internazionale, è a quanto pare stato accoltellato ieri 16 ottobre a Prato, in via delle Badie, da un connazionale di 34.Lo rende noto la procura di Prato, parlando di un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scopri altri approfondimenti
#Cinese accoltellato a #Prato: si indaga un possibile collegamento con la “guerra della logistica” - X Vai su X
Giovane accerchiato e accoltellato dal branco | Cronaca PRATO - facebook.com Vai su Facebook
Accoltellato durante lite per droga, grave un 19enne - Centrato alla coscia destra è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Grassi e poi trasferito al ... Da ansa.it
Accoltellato e ucciso in strada a Roma durante una lite con la compagna: fermato un 44enne con i pantaloni ancora sporchi di sangue - Fermato un 44enne di Capo Verde con i vestiti ancora sporchi di sangue. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Bologna, a 18 anni accoltella il padre durante una lite. La madre racconta: «Un ragazzo difficile da gestire» - All'arrivo dei carabinieri il 18enne era sul divano, in apparente stato di incoscienza ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it