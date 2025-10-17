Pozzuoli Comune verso il rimpasto di Giunta Il sindaco | Vado avanti

Conferenza stampa convocata dal sindaco di Pozzuoli Luigi Vicinanza. Dopo le dimissioni di due assessori si apre la crisi verso il rimpasto di Giunta. Il sindaco ha convocato la stampa per rispondere pubblicamente agli assessori che hanno inviato le dimissioni direttamente alla stampa. ” Non parlerei di tradimento. Chi ha fatto il passo indietro non si è sentito all’altezza nonostante l’autonomia e la libertà di occuparsi delle deleghe che gli ho assegnato. Voglio andare avanti tenendo conto non della spartizione di poltrone ma tenendo conto dei temi”. Così il sindaco di Pozzuoli Luigi Vicinanza a margine della conferenza stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

