Povertà | in Italia oltre 5,7 milioni di persone vivono senza il necessario I minori restano i più colpiti

Vanityfair.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i nuovi dati Istat, nel 2024 il 9,8% della popolazione è in povertà assoluta. Quasi 1,3 milioni di bambini e ragazzi vivono in famiglie che non riescono a sostenere le spese essenziali. I dati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Povertà: in Italia oltre 5,7 milioni di persone vivono senza il necessario. I minori restano i più colpiti

