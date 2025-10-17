Potevano ammazzarla Attentato a Sigfrido Ranucci chi è la figlia Michela e cosa è successo prima dell’esplosione

Attimi di paura e terrore nella tarda serata di giovedì per Sigfrido Ranucci, storico conduttore e giornalista di Report. Due violentissime esplosioni hanno distrutto completamente la sua auto e quella di sua figlia, parcheggiate davanti alla loro abitazione a Campo Ascolano, una frazione tra Roma e Pomezia. Le fiamme hanno avvolto in pochi istanti i veicoli, generando un boato così potente da scuotere l’intero quartiere. Lo stesso Ranucci ha raccontato l’accaduto sui suoi profili social, scrivendo. “ Due ordigni hanno distrutto le automobili parcheggiate davanti casa a Campo Ascolano, alle porte di Roma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

