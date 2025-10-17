Porto turistico di Tarquinia Ciacciarelli | Un nuovo modello di sviluppo economico

Tarquinia, 17 ottobre 2025 – “In seguito all’approvazione del Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale lo scorso mese di settembre, ho ritenuto opportuno garantire un concreto sostegno e una attiva vicinanza da parte della Regione Lazio ai territori interessati dal presente piano. In questa logica e con questa finalità si inserisce la programmazione di incontri sul territorio al fine di presentare e chiarire le caratteristiche dei nuovi siti portuali individuati e le potenzialità di sviluppo a questi connesse. Grazie al lavoro di concertazione tra la Regione Lazio ed il comune di Tarquinia, il nuovo Piano dei porti, nell’ambito dei 7 siti Portuali previsti, contempla la realizzazione di un nuovo approdo esterno alla foce del fiume Marta”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it