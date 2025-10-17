Porto turistico di Tarquinia Ciacciarelli | Un nuovo modello di sviluppo economico
Tarquinia, 17 ottobre 2025 – “In seguito all’approvazione del Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale lo scorso mese di settembre, ho ritenuto opportuno garantire un concreto sostegno e una attiva vicinanza da parte della Regione Lazio ai territori interessati dal presente piano. In questa logica e con questa finalità si inserisce la programmazione di incontri sul territorio al fine di presentare e chiarire le caratteristiche dei nuovi siti portuali individuati e le potenzialità di sviluppo a questi connesse. Grazie al lavoro di concertazione tra la Regione Lazio ed il comune di Tarquinia, il nuovo Piano dei porti, nell’ambito dei 7 siti Portuali previsti, contempla la realizzazione di un nuovo approdo esterno alla foce del fiume Marta”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Scopri altri approfondimenti
A sei anni dalla scomparsa di Peppino: 'musiche' al porto turistico - facebook.com Vai su Facebook
Porto turistico, l’assessore regionale Ciacciarelli giovedì a Tarquinia e Viterbo - Alle 18,30, l’assessore Ciacciarelli si sposterà proprio a Tarquinia, dove è previsto un incontro pubblico dedicato alla recente delibera regionale relativa alla realizzazione di nuovi porti nei ... civonline.it scrive
Porto turistico, passaggio di consegne - Passaggio di gestione al porto turistico: alla Società Marina è subentrata ufficialmente la partecipata Sgds. Come scrive ilrestodelcarlino.it