Porto di Ancona la Lanterna rossa demolita e ricostruita ma più vicina alla città

ANCONA - Andrà demolita (e ricostruita) l?iconica Lanterna rossa di Ancona. Lo prevede il progetto di accorciamento (per motivi di sicurezza) del molo nord, il pennello costiero. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Porto di Ancona, la Lanterna rossa demolita (e ricostruita) ma più vicina alla città

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dal porto antico a Porta Pia passando da piazza Cavour e piazza Roma. Torna domenica 19 ottobre, organizzata dalla Stamura, la 6ª edizione de "La Dieci di Ancona - 5° Memorial Lorenzo Farinelli" https://comune.ancona.it/it/news/la-dieci-di-ancona-quinto- - X Vai su X

Dal porto antico a Porta Pia passando da piazza Cavour e piazza Roma. Torna domenica 19 ottobre, organizzata dalla Stamura, la 6ª edizione de "La Dieci di Ancona - 5° Memorial Lorenzo Farinelli", manifestazione sportiva di corsa su strada inserita nel cale - facebook.com Vai su Facebook

Porto di Ancona, la Lanterna rossa demolita (e ricostruita) ma più vicina alla città - Lo prevede il progetto di accorciamento (per motivi di sicurezza) del molo nord, il pennello ... Segnala corriereadriatico.it

Ancona, oggi è il bomba day, il porto in zona rossa: Guasco off limits fino a mezzogiorno - Alle 7,20 di stamattina l’intervento degli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore nell’area del porto ... Segnala corriereadriatico.it

Dal Passetto al porto. Si corre la Pink run - La città ieri si è colorata di rosa per la pink run che ha visto un centinaio di donne correre e camminare velocemente per una giornata ... Riporta ilrestodelcarlino.it