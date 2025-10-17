Porterò la mia Calabria come fosse un film d’autore | chef Cogliandro al Festival del Cinema
Chef Cogliandro, ambasciatore della cucina calabrese nel mondo porterà il suo talento anche al Festival del Cinema di Roma. L’arte della cucina incontra la magia del grande schermo in occasione della XIX edizione che si tiene nella capitale dal 15 al 26 ottobre.Il premio Chef del Cinema, evento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Secondo la prima proiezione Opinio-Rai il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Calabria Roberto Occhiuto raccoglie il 57,5% delle preferenze, confermando un vantaggio netto, mentre quello di centrosinistra Pasquale Tridico si ferma al 41 - facebook.com Vai su Facebook