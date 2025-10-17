Porterò la mia Calabria come fosse un film d’autore | chef Cogliandro al Festival del Cinema

Reggiotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chef Cogliandro, ambasciatore della cucina calabrese nel mondo porterà il suo talento anche al Festival del Cinema di Roma. L’arte della cucina incontra la magia del grande schermo in occasione della XIX edizione che si tiene nella capitale dal 15 al 26 ottobre.Il premio Chef del Cinema, evento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

