Si terrà all’Abbadia di Fiastra mercoledì 22 l’incontro conclusivo di Sapori delle Marche Rurali, progetto di cui il Gal Montefeltro è capofila e che è stato poi lanciato sul mercato con il nome di Marche Custodi del Gusto. L’obiettivo dell’unione dei sei Gruppi d’azione locali marchigiani è quello di promuovere sul mercato turistico il patrimonio enogastronomico di tutte le aree rurali della regione Marche. "Sapori delle Marche Rurali è stata un’occasione formidabile per il territorio rurale marchigiano di promuoversi a livello nazionale e internazionale – spiega Bruno Capanna, presidente del Gal Montefeltro –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Portare i turisti nelle aziende: la sfida delle "Marche rurali"