Portare i turisti nelle aziende | la sfida delle Marche rurali
Si terrà all’Abbadia di Fiastra mercoledì 22 l’incontro conclusivo di Sapori delle Marche Rurali, progetto di cui il Gal Montefeltro è capofila e che è stato poi lanciato sul mercato con il nome di Marche Custodi del Gusto. L’obiettivo dell’unione dei sei Gruppi d’azione locali marchigiani è quello di promuovere sul mercato turistico il patrimonio enogastronomico di tutte le aree rurali della regione Marche. "Sapori delle Marche Rurali è stata un’occasione formidabile per il territorio rurale marchigiano di promuoversi a livello nazionale e internazionale – spiega Bruno Capanna, presidente del Gal Montefeltro –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Porta Faul si apre ai turisti: "Nella casa di Alfio un posto dove possono sentirsi i benvenuti. Viterbo per troppo tempo refrattaria ai visitatori". E la zona si trasforma in un hub per l'accoglienza https://www.viterbotoday.it/~go/i/57878175302277 - facebook.com Vai su Facebook
Porta Faul si apre ai turisti: "Nella casa di Alfio un posto dove possono sentirsi i benvenuti" | FOTO https://ift.tt/hpNlOa2 https://ift.tt/ALpC5ol - X Vai su X