Portano zucche vuote da Starbucks per farsele riempire con le bevande e parlando di esperienza autunnale Il nuovo trend social scatena i commentatori | poveri baristi e le norme sanitarie?

Una nuova moda autunnale sta circolando su TikTok: alcuni utenti portano zucche svuotate nei punti vendita Starbucks, chiedendo che le bevande stagionali vengano servite direttamente all’interno del frutto. L’obiettivo, spiegano, è rendere l’esperienza “più autenticamente autunnale”. Non tutti però approvano. Un video da oltre 2 milioni di visualizzazioni mostra la creator Cynthia Venegas mentre acquista una mini zucca in un supermercato. Nel filmato si legge: “ Il tuo segnale per portare la tua mini zucca da Starbucks “. Si vede poi una barista versare la bevanda nella zucca e completarla con panna montata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

