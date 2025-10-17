Porta Palazzo tentano di rapinare una donna e poi scappano | un arresto e un uomo in fuga
Il primo campanello d'allarme sono state le urla, poi la scena: due uomini intenti a strattonare una donna, con il chiaro intento di rapinarla. È successo martedì, 14 ottobre, a Torino, in zona Porta Palazzo. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati due agenti, un uomo e una donna. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
