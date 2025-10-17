Pontedera | si chiude con successo la stagione del Battello Andrea
Domenica 12 ottobre si è ufficialmente chiusa la stagione del Battello Andrea da Pontedera, una stagione davvero speciale che ha saputo unire cultura, natura, musica e partecipazione.In totale, nel corso dei mesi, sono state realizzate 41 corse, che hanno visto salire a bordo oltre 1.750 persone. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
