Pontedera passeggia in strada nonostante i domiciliari | arrestato

Pisatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata dello scorso 11 ottobre i Carabinieri della Stazione di Pontedera hanno arrestato un 29enne per evasione. L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, era stato sorpreso nel pomeriggio in strada, a poca distanza dalla propria abitazione e senza alcun. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

