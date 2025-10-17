Pontedera passeggia in strada nonostante i domiciliari | arrestato
Nella serata dello scorso 11 ottobre i Carabinieri della Stazione di Pontedera hanno arrestato un 29enne per evasione. L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, era stato sorpreso nel pomeriggio in strada, a poca distanza dalla propria abitazione e senza alcun. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altre letture consigliate
Grande successo al Boschetto Park di Pontedera per il Raduno Labrador & Golden Retriever, organizzato in collaborazione con Siuma Labrador: 47 cani e le loro famiglie hanno animato una giornata di passeggiate, giochi e convivialità, trasformando il parco - facebook.com Vai su Facebook
Pontedera-Forlì 2-1, i granata ritrovano la strada della vittoria - 1 sul Forlì vale il secondo trionfo casalingo e della stagione e serve a far respirare la classifica ... Riporta lanazione.it