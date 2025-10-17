Pontecagnano insetti nei muffin distribuiti a scuola | scoppia la polemica

Salernotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Muffin con all'interno insetti sono stati distribuiti in alcune scuole di Pontecagnano Faiano, scatenando dure polemiche da parte dei genitori che ora chiedono chiarimenti all'amministrazione comunale.Il casoIl caso è scoppiato dopo la pubblicazione di alcune foto dei muffin in questione sui. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Pontecagnano Insetti Muffin Distribuiti