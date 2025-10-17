Pontecagnano insetti nei muffin distribuiti a scuola | scoppia la polemica
Muffin con all'interno insetti sono stati distribuiti in alcune scuole di Pontecagnano Faiano, scatenando dure polemiche da parte dei genitori che ora chiedono chiarimenti all'amministrazione comunale.Il casoIl caso è scoppiato dopo la pubblicazione di alcune foto dei muffin in questione sui. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pontecagnano, nonna denuncia: “Insetti nelle merendine delle mense scolastiche” https://salernonotizie.it/2025/10/17/pontecagnano-nonna-denuncia-insetti-nelle-merendine-delle-mense-scolastiche… - X Vai su X