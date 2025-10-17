Pontecagnano Faiano weekend di creatività e divertimento con Zukk’e | tra laboratori pony e raccolta delle zucche al Ke’e Beach

Zon.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Zukke’e” è ormai nel pieno della sua seconda edizione e continua a riscuotere un successo straordinario. Da fine settembre, il villaggio autunnale del Ke’e Beach si è trasformato in un punto d’incontro vivace e colorato dove famiglie, bambini e curiosi possono vivere il mare in una veste nuova, tra laboratori, spettacoli e momenti di pura meraviglia. Dopo le prime settimane ricche di entusiasmo, che hanno visto protagonisti il teatro dei burattini dei Fratelli Ferraiolo, le attività didattiche dedicate agli animali e le dimostrazioni di volo dei rapaci, il villaggio si prepara ora ad accogliere un nuovo weekend – sabato 18 e domenica 19 ottobre – all’insegna della creatività e della condivisione. 🔗 Leggi su Zon.it

pontecagnano faiano weekend di creativit224 e divertimento con zukk8217e tra laboratori pony e raccolta delle zucche al ke8217e beach

© Zon.it - Pontecagnano Faiano, weekend di creatività e divertimento con “Zukk’e”: tra laboratori, pony e raccolta delle zucche al Ke’e Beach

Scopri altri approfondimenti

Meteo Pontecagnano Faiano : sereno nel weekend - Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 24°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 7 sarà di 16°C. Segnala ilmeteo.it

Meteo Pontecagnano Faiano - Previsioni a lungo termine - Il grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Da ilmeteo.it

Pontecagnano Faiano, suicida sui binari a 61 anni: la figlia era stata arrestata per infanticidio - , 61enne residente a Pontecagnano Faiano, verso le 6 si è lanciata sui binari mentre stava sopraggiungendo un treno che l’ha ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Pontecagnano Faiano Weekend Creativit224