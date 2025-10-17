Pontecagnano Faiano weekend di creatività e divertimento con Zukk’e | tra laboratori pony e raccolta delle zucche al Ke’e Beach

“Zukke’e” è ormai nel pieno della sua seconda edizione e continua a riscuotere un successo straordinario. Da fine settembre, il villaggio autunnale del Ke’e Beach si è trasformato in un punto d’incontro vivace e colorato dove famiglie, bambini e curiosi possono vivere il mare in una veste nuova, tra laboratori, spettacoli e momenti di pura meraviglia. Dopo le prime settimane ricche di entusiasmo, che hanno visto protagonisti il teatro dei burattini dei Fratelli Ferraiolo, le attività didattiche dedicate agli animali e le dimostrazioni di volo dei rapaci, il villaggio si prepara ora ad accogliere un nuovo weekend – sabato 18 e domenica 19 ottobre – all’insegna della creatività e della condivisione. 🔗 Leggi su Zon.it

