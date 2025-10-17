Il Sindaco Giuseppe Lanzara sarà presente stasera, alle ore 20:30, presso il Bar Officina Vespucci di S.Antonio, alla presentazione del libro di Roberto Faccenda “A(r)marsi con cinque ciottoli”, edizioni San Paolo. Il volume, che appare come una proposta concreta di vita spirituale per chi affronta le sfide quotidiane della vita di questo tempo, è l’ennesimo appello ai giovani affinché siano sempre guidati da fiducia e speranza, amore e fede. La presenza del Primo Cittadino è anche legata al sentimento di riconoscenza e di stima che la comunità tutta prova verso il parroco, che oggi è Direttore della Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno e cappellano della Salernitana, ma che anni fa ha guidato con la sua proverbiale schiettezza, ironia e passione, la Chiesa San Benedetto di Faiano. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Pontecagnano Faiano, presentazione del libro di Don Roberto Faccenda: stasera alle 20:30