Ponte Pattoli sopralluogo della sindaca Ferdinandi e dell' assessora Tizi al cantiere della nuova scuola

Perugiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avviano alla fase finale i lavori della nuova scuola primaria e secondaria di primo grado di Ponte Pattoli. Nella giornata odierna la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’sssessora all’istruzione Francesca Tizi hanno effettuato un sopralluogo al cantiere, accompagnate dalla dirigente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

