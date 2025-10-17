Ponte Pattoli sopralluogo della sindaca Ferdinandi e dell' assessora Tizi al cantiere della nuova scuola

Si avviano alla fase finale i lavori della nuova scuola primaria e secondaria di primo grado di Ponte Pattoli. Nella giornata odierna la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’sssessora all’istruzione Francesca Tizi hanno effettuato un sopralluogo al cantiere, accompagnate dalla dirigente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

