Pomezia ordigno rudimentale esplode sotto auto di Sigfrido Ranucci danneggiata anche vettura della figlia | La detonazione poteva uccidere - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atto intimidatorio contro il giornalista d'inchiesta, su cui ora sta indagando l'Antimafia ipotizzando il reato di danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. La deflagrazione, avvenuta davanti alla casa del noto conduttore di Report, ha danneggiato anche l'abitazione vicina. Crosetto: "Gest. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

pomezia ordigno rudimentale esplode sotto auto di sigfrido ranucci danneggiata anche vettura della figlia la detonazione poteva uccidere video

© Ilgiornaleditalia.it - Pomezia, ordigno "rudimentale" esplode sotto auto di Sigfrido Ranucci, danneggiata anche vettura della figlia: "La detonazione poteva uccidere" - VIDEO

Scopri altri approfondimenti

pomezia ordigno rudimentale esplodeAttentato a Sigfrido Ranucci, bomba esplode davanti alla sua casa di Pomezia: "Potevano uccidere mia figlia" - Nella tarda serata di giovedì 16 ottobre un ordigno piazzato sotto l'auto del giornalista e conduttore di Report è esploso davanti alla sua casa di Pomezia, distruggendo due vetture ma senza provocare ... Riporta movieplayer.it

pomezia ordigno rudimentale esplodeAttentato contro Sigfrido Ranucci: esplode l’auto del giornalista di Report - Un ordigno è stato piazzato sotto l’auto di Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano, vicino Pomezia. Riporta msn.com

pomezia ordigno rudimentale esplodeAttentato a Pomezia: ordigno distrugge le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia - Nella serata di ieri, intorno alle 22, davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle porte di Roma, due esplosioni hanno distrutt ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pomezia Ordigno Rudimentale Esplode