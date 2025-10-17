Pomezia l’auto del giornalista Ranucci saltata in aria | è guerra all’inchiesta
Un ordigno rudimentale – ma abbastanza potente da poter uccidere – è esploso all’alba sotto l’auto di Sigfrido Ranucci, inviato di Report, a Pomezia (Roma). Il boato ha devastato due vetture e danneggiato l’abitazione: nessun ferito, ma la paura resta. Indaga l’antimafia; istituzioni, sindacati e partiti gridano al “vile attentato” contro la libertà di stampa. Il terrore alle porte di Roma. Erano le 2.30 quando il deflagrante ha svegliato via dei Gelsi. I residenti raccontano un boato “come un tuono” seguito da un’onda d’urto che ha scagliato detriti fin sul tetto dell’abitazione accanto. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme in pochi minuti; sul posto sono subito arrivati carabinieri, Digos e la scientifica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
