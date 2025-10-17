Pomezia bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci | Usato un chilo di esplosivo poteva uccidere

Attimi di terrore nella notte a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia alle porte di Roma, dove un ordigno è esploso davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L’esplosione ha provocato la distruzione di due automobili, una appartenente al conduttore della trasmissione Report e l’altra alla figlia. "L'auto è saltata in aria danneggiando anche l'altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche, avvisato il Prefetto. La potenza dell'esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento", si legge in un post sul profilo ufficiale della trasmissione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

