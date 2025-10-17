Pomezia bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci | Usato un chilo di esplosivo poteva uccidere
Attimi di terrore nella notte a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia alle porte di Roma, dove un ordigno è esploso davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L’esplosione ha provocato la distruzione di due automobili, una appartenente al conduttore della trasmissione Report e l’altra alla figlia. "L'auto è saltata in aria danneggiando anche l'altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche, avvisato il Prefetto. La potenza dell'esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento", si legge in un post sul profilo ufficiale della trasmissione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci, l'attentato nella notte a Pomezia. «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ucciderla» | Video - X Vai su X
- ++ Esplose le auto del giornalista Ranucci e della figlia ++ “Un’auto è esplosa di fronte l’abitazione di Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore della trasmissione Report. L’esplosione nel quartiere di Campo Ascolano a Pomezia”. Le auto esplose stanotte i - facebook.com Vai su Facebook
Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: "Poteva uccidere" - La deflagrazione dell'ordigno ha distrutto il veicolo del conduttore di Report e danneggiato quello della figlia, oltre alla casa accanto ... Segnala msn.com
Bomba distrugge l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci: "Avrebbe potuto uccidere" - Una bomba è stata piazzata questa notte sotto l'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Riporta youtg.net
Sigfrido Ranucci, bomba distrugge le auto del giornalista di Report e della figlia - Attimi di terrore nella notte a Campo Ascolano, frazione del Comune di Pomezia, alle porte di Roma, dove un ordigno è esploso davanti all’abitazione del ... Scrive msn.com