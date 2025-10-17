Pomezia bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci | Poteva uccidere
Attimi di terrore nella notte a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia, alle porte di Roma, dove un ordigno è esploso davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L’esplosione ha provocato la distruzione di due automobili, una appartenente al conduttore della trasmissione Report e l’altra alla figlia. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della compagnia di Pomezia con in nucleo investigativo di Frascati e la Digos della questura di Roma che stanno indagando per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. Non ci sono stati feriti. Coordina le indagini la procura della Repubblica di Velle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci, l'attentato nella notte a Pomezia. «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ucciderla» | Video - X Vai su X
- ++ Esplose le auto del giornalista Ranucci e della figlia ++ “Un’auto è esplosa di fronte l’abitazione di Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore della trasmissione Report. L’esplosione nel quartiere di Campo Ascolano a Pomezia”. Le auto esplose stanotte i - facebook.com Vai su Facebook
Bomba distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci e della figlia davanti alla loro casa - Video - Attimi di paura ieri sera per il giornalista Rai, Sigfrido Ranucci. Si legge su msn.com
Una bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci di Report: «Poteva uccidere mia figlia» VIDEO - Pochi giorni fa aveva il conduttore annunciato i nuovi temi della trasmissione di inchiesta ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: "Poteva uccidere". VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: 'Poteva uccidere'. Come scrive tg24.sky.it