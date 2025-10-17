Pomezia bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia

17 ott 2025

Attimi di terrore nella notte a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia, alle porte di Roma, dove u n ordigno è esploso davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. L’esplosione ha provocato la distruzione di due automobili, una appartenente al conduttore della trasmissione Report e l’altra alla figlia. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della compagnia di Pomezia con in nucleo investigativo di Frascati e la Digos della questura di Roma che stanno indagando per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. Non ci sono stati feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

