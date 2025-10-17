Pomezia bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia | Il giornalista | ' Decine le minacce ricevute contro di me salto di qualità

Tgcom24.mediaset.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ordigno rudimentale, lasciato tra i vasi e che conteneva circa un chilo di esplosivo, non aveva timer. Piantedosi: "Rafforzata al massimo la protezione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

