Pomezia bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia | Il giornalista | ' Decine le minacce ricevute contro di me salto di qualità
L'ordigno rudimentale, lasciato tra i vasi e che conteneva circa un chilo di esplosivo, non aveva timer. Piantedosi: "Rafforzata al massimo la protezione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Questa notte una bomba ha fatto saltare in aria l’auto di Sigfrido Ranucci, proprio sotto casa sua, a Campo Ascolano, Pomezia. La sua auto e quella della figlia. Due esplosioni una in fila all’altra. La casa di Ranucci che trema per il botto. “Avrebbe potuto uccid - facebook.com Vai su Facebook
A Pomezia una bomba distrugge le auto di Sigfrido #Ranucci e della figlia, che era sul luogo solo 20' prima. Il conduttore di #Report: "Vado a denunciare". Dalla premier Meloni solidarietà e ferma condanna per l'atto intimidatorio Video dell'inviata #GR1 Sim - X Vai su X
Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: "Usato un chilo di esplosivo, poteva uccidere" - Attimi di terrore nella notte a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia alle porte di Roma, dove un ordigno è esploso davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. msn.com scrive
Bomba distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci e della figlia davanti alla loro casa - Video - Attimi di paura ieri sera per il giornalista Rai, Sigfrido Ranucci. Da msn.com
Le notizie del giorno, bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Meloni: “Solidarietà” - Distrutte le vetture di Ranucci e della figlia. Da blitzquotidiano.it