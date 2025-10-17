Pomezia bomba distrugge auto del giornalista Ranucci

Tg24.sky.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma indaga sull'esplosione che nella tarda serata di ieri, giovedì 16 ottobre, ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, e della figlia, parcheggiate all'esterno dell'abitazione di famiglia a Pomezia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

pomezia bomba distrugge auto del giornalista ranucci

© Tg24.sky.it - Pomezia, bomba distrugge auto del giornalista Ranucci

