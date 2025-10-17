Pomezia bomba distrugge auto del giornalista Ranucci
La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma indaga sull'esplosione che nella tarda serata di ieri, giovedì 16 ottobre, ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, e della figlia, parcheggiate all'esterno dell'abitazione di famiglia a Pomezia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Questa notte una bomba ha fatto saltare in aria l’auto di Sigfrido Ranucci, proprio sotto casa sua, a Campo Ascolano, Pomezia. La sua auto e quella della figlia. Due esplosioni una in fila all’altra. La casa di Ranucci che trema per il botto. “Avrebbe potuto uccid - facebook.com Vai su Facebook
A Pomezia una bomba distrugge le auto di Sigfrido #Ranucci e della figlia, che era sul luogo solo 20' prima. Il conduttore di #Report: "Vado a denunciare". Dalla premier Meloni solidarietà e ferma condanna per l'atto intimidatorio Video dell'inviata #GR1 Sim - X Vai su X
Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: "Usato un chilo di esplosivo, poteva uccidere" - Attimi di terrore nella notte a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia alle porte di Roma, dove un ordigno è esploso davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Come scrive msn.com
Le notizie del giorno, bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Meloni: “Solidarietà” - Distrutte le vetture di Ranucci e della figlia. blitzquotidiano.it scrive
Bomba distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci e della figlia davanti alla loro casa - Video - Attimi di paura ieri sera per il giornalista Rai, Sigfrido Ranucci. Si legge su msn.com