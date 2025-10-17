Polonia e Italia rifiutano l’estradizione dei sospettati del sabotaggio del gasdotto Nord Stream 2
Polonia e Italia rifiutano l’estradizione in Germania di due ex militari ucraini accusati del sabotaggio del Nord Stream 2. Varsavia parla di prove insufficienti, Roma rinvia il caso. Le decisioni rallentano l’inchiesta tedesca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
