Polizia locale la Cisl Fp | Servono almeno altri 50 agenti

Latinatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cisl Fp ha incontrato la vicecomandante del corpo di Polizia Locale a Latina per parlare ancora una volta del gravissimo problema della carenza di organico e della necessità di partire con un concorso entro la fine dell’anno e la rapida assunzione dei tre agenti provenienti dalla selezione per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

polizia locale cisl fpPolizia locale, la Cisl Fp: "Servono almeno altri 50 agenti" - La Cisl Fp ha incontrato la vicecomandante del corpo di Polizia Locale a Latina per parlare ancora una volta del gravissimo problema della carenza di organico e della necessità di partire con un ... Lo riporta latinatoday.it

polizia locale cisl fpPolizia Locale, Cisl Fp Caserta: con poche risorse impossibile presidiare i territori h24 - Scopri tutti i dettagli riguardo Polizia Locale, Cisl Fp Caserta: con poche risorse impossibile presidiare i territori h24 . Riporta casertaweb.com

Cisl Fp e Inail, progetto tutela salute per la Polizia locale - "Una delle priorità assolute del sindacato è stata, è e resterà la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salute di quanti ogni giorno sono impegnati nelle loro attività professionali. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Polizia Locale Cisl Fp