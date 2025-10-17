Polizia di Carrara la sindaca | Basta disparità con Massa abbiamo la metà degli agenti
Carrara, 17 ottobre 2025 – “Basta disparità di trattamento: Carrara è capoluogo di provincia proprio come Massa, eppure, ha meno della metà degli agenti in servizio ”. Con queste parole la sindaca Serena Arrighi prende posizione sulla carenza di personale al commissariato di polizia di Carrara. A Carrara gli agenti di polizia sono 63, mentre a Massa sono 192, più del triplo. Un sovradimensionato importante portata all’attenzione di cittadini e istituzioni qualche giorno fa in piazza Menconi dal Siulp, il Sindacato unitario lavoratori polizia. Troppe le questioni da gestire con così pochi agenti, considerato che non tutti e 63 sono operativi ma svolgono anche funzioni di ufficio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
