Polizia chiude circolo sociale | sanzioni per 5mila euro

La Polizia di Stato di Caserta ha sanzionato e disposto la chiusura di un circolo sociale a Maddaloni, a seguito di una serie di controlli che hanno evidenziato gravi irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario e amministrativo.L’intervento è stato condotto dai poliziotti del Commissariato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

