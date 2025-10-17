Politica e rispetto dalla Cpo Abruzzo solidarietà a Meloni | Condanniamo gli stereotipi di genere
Solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte della Commissione Pari Opportunità della Regione. A esprimerla è la presidente Rosa Pestilli, dopo le parole pronunciate dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini che, durante un confronto televisivo, ha definito Meloni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
