Politano ha ancora fastidio al gluteo Conte non lo rischierà contro il Torino

Politano è finalmente rientrato in gruppo, ma come scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, Conte non lo rischierà dal primo minuto nella sfida contro il Torino di Sabato “Politano ieri è rientrato pienamente in gruppo, ha superato la lesione al gluteo destro rimediata durante Napoli-Genoa. È un giocatore fondamentale, con McTominay vanta lo status di otto gare nella formazione iniziale, sembra che l’ori entamento di Conte sia gestire il suo rientro in campo, potrebbe partire dalla panchina domani a Torino e affrontare dal primo minuto le sfide contro Psv Eindhoven e Inter “. Leggi anche: Il maratoneta Politano corre anche in infermeria, è già guarito e può essere convocato col Torino Anche Sky Sport ieri sera riportava che Matteo Politano è tornato ad allenarsi in gruppo ma ancora alle prese con un fastidio al gluteo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Politano ha ancora fastidio al gluteo, Conte non lo rischierà contro il Torino

