Politano è recuperato ma domani gioca Neres Ballottaggio in porta e dubbio Marianucci-Beukema Sky

Politano e Buongiorno recuperati, ma partiranno dalla panchina. Due i ballottaggi per Conte. Il giornalista Massimo Ugolini ha fatto il punto a Sky Sport sulle ultime di formazione in casa Napoli in vista del Torino, dopo l’allenamento di rifinitura andato in scena quest’oggi, insieme alla conferenza di Conte, prima della partenza alla volta del capoluogo piemontese. Politano recuperato, le ultime di formazione per il Torino. «Il modulo sarà ancora il 4-1-4-1. Il primo ballottaggio è in porta, tra Milinkovic e Meret. In difesa c’è il secondo dubbio del tecnico salentino tra Marianucci e Beukema, perché il giocatore dell’Under 21 non è in lista Uefa e quindi può essere schierato solo in campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

