Polinago la stazione ecologica si rifà il look per un servizio più efficiente
Parte lunedì 20 ottobre la ristrutturazione della stazione ecologica di via dell’Artigianato a Polinago, realizzata da Hera in accordo con l’amministrazione comunale, anche grazie a fondi Pnrr. I lavori avranno una durata di circa 6 mesi e, durante questo periodo, il centro di raccolta di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
