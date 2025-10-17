PokerStarsNews diventa partner di una squadra di Serie A

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La settima giornata di campionato, di rientro dalla sosta per le nazionali, propone match davvero interessanti per alta e bassa classifica. Durante il break di campionato si è perfezionato un accordo tra PokerStarsNews e il Como calcio che, ora è ufficiale, avrà un nuovo logo sulle maniche della propria maglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - PokerStarsNews diventa partner di una squadra di Serie A

