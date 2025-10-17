Il fulmine giallo più famoso dei videogiochi torna a brillare in Pokémon Legends: Z-A. Anche in questa nuova avventura ambientata a Lumiose City, tra vicoli elettrizzati e distese selvagge, non poteva mancare Pikachu, la mascotte simbolo dell’intero universo Pokémon. In questa guida scoprirai dove catturare Pichu, come farlo evolvere in Pikachu e infine trasformarlo nel potente Raichu, fino ad arrivare alla sua forma Mega Evoluta introdotta con il DLC Mega Dimension. La catena evolutiva di Pikachu Pokémon Tipo Metodo di evoluzione Pichu Elettro? Raggiungi un livello di amicizia superiore a 220 Pikachu Elettro? Usa una Pietratuono Raichu Elettro? Può MegaEvolversi con Raichunite X o Y Mega Raichu XY Elettro? Disponibile con il DLC Mega Dimension La Mega Evoluzione non sarà immediatamente accessibile al lancio del gioco: arriverà successivamente con il DLC Mega Dimension, che introdurrà due pietre speciali, Raichunite X e Raichunite Y, ognuna capace di sbloccare una trasformazione differente di Raichu. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Pokémon Legends Z-A: Come ottenere Pikachu, Raichu e Mega Raichu