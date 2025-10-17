Pochi agenti e mezzi per le Olimpiadi

Pochi agenti, autopattuglie con 300mila chilometri sul motore, gallerie e altri tratti delle Statali 36 e 38 senza copertura radio e nemmeno segnale per i cellulari. Tradotto: gli agenti della Polizia stradale di Lecco non sono in condizioni ottimali per garantire sicurezza e assistenza a quanti parteciperanno alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e dovranno attraversare la provincia di Lecco per raggiungere la Valtellina. A mettere in guardia il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e a chiedergli di intervenire prima che sia troppo tardi, sono i poliziotti del Sap, il Sindacato autonomo di polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

