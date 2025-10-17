Pochi agenti e mezzi per le Olimpiadi
Pochi agenti, autopattuglie con 300mila chilometri sul motore, gallerie e altri tratti delle Statali 36 e 38 senza copertura radio e nemmeno segnale per i cellulari. Tradotto: gli agenti della Polizia stradale di Lecco non sono in condizioni ottimali per garantire sicurezza e assistenza a quanti parteciperanno alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e dovranno attraversare la provincia di Lecco per raggiungere la Valtellina. A mettere in guardia il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e a chiedergli di intervenire prima che sia troppo tardi, sono i poliziotti del Sap, il Sindacato autonomo di polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Quando gli agenti sono arrivati sul posto respirava ancora Pamela Genini, non ce l'ha fatta per pochi minuti. "Se lo lascio mi uccide", diceva all'amico, ma dopo qualche titubanza ha deciso di fare il passo. E poche ore dopo lui, Gianluca Soncin, l’ha uccisa con - facebook.com Vai su Facebook
CIOCIARIA OGGI 06/10/2025 La Fns Cisl: troppi detenuti e pochi agenti nelle carceri #FnsCisllazio #PoliziaPenitenziaria #follower - X Vai su X
Pochi agenti e mezzi per le Olimpiadi - Pochi agenti, autopattuglie con 300mila chilometri sul motore, gallerie e altri tratti delle Statali 36 e 38 senza copertura ... Scrive msn.com