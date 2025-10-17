Pnrr Schifani sollecita dirigenti e assessori per accelerare spesa

Agrigentonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione Renato Schifani, in seguito ai dati resi noti della Cabina di Regia regionale per il Pnrr, che ha certificato una spesa complessiva a ottobre che si attesta al 27,92%, ha inviato un'ulteriore nota formale a 14 dirigenti generali e a 9 assessori richiamando ciascuno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

pnrr schifani sollecita dirigentiFondi Pnrr in ritardo, Schifani sollecita i dirigenti: «Rischio di forti sanzioni economiche» - Il presidente della Regione Renato Schifani, in seguito ai dati resi noti della cabina di regia regionale per il Pnrr, che ha certificato una spesa complessiva ... Segnala gds.it

pnrr schifani sollecita dirigentiPnrr, Schifani sollecita dirigenti e assessori per accelerare la spesa: “Programmazione supporterà i dipartimenti” - Il presidente della Regione Renato Schifani ha inviato un'ulteriore nota formale a 14 dirigenti generali e a 9 assessori per imprimere una netta accelerazione sull'avanzamento della spesa Pnrr e sulla ... Da ilsicilia.it

Schifani striglia i dirigenti generali “Accelerare sullo opere finanziate con il Pnrr” - Il presidente della Regione minaccia sanzioni "l'eventuale mancato rispetto degli adempimenti sarà utilizzato ai fini della valutazione dei dirigenti responsabili" scrive e ricorda che potrebbe portar ... Secondo blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Pnrr Schifani Sollecita Dirigenti