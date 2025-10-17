Pnrr Schifani sollecita dirigenti e assessori per accelerare spesa

Il presidente della Regione Renato Schifani, in seguito ai dati resi noti della Cabina di Regia regionale per il Pnrr, che ha certificato una spesa complessiva a ottobre che si attesta al 27,92%, ha inviato un'ulteriore nota formale a 14 dirigenti generali e a 9 assessori richiamando ciascuno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altre letture consigliate

BlogSicilia. . Schifani visita cantiere riqualificazione area industriale Carini (PA): lavori da 8 mln FSC per strade, rotatorie e illuminazione, fine maggio 2026. Loda uso efficiente risorse. - facebook.com Vai su Facebook

Fondi Pnrr in ritardo, Schifani sollecita i dirigenti: «Rischio di forti sanzioni economiche» - Il presidente della Regione Renato Schifani, in seguito ai dati resi noti della cabina di regia regionale per il Pnrr, che ha certificato una spesa complessiva ... Segnala gds.it

Pnrr, Schifani sollecita dirigenti e assessori per accelerare la spesa: “Programmazione supporterà i dipartimenti” - Il presidente della Regione Renato Schifani ha inviato un'ulteriore nota formale a 14 dirigenti generali e a 9 assessori per imprimere una netta accelerazione sull'avanzamento della spesa Pnrr e sulla ... Da ilsicilia.it

Schifani striglia i dirigenti generali “Accelerare sullo opere finanziate con il Pnrr” - Il presidente della Regione minaccia sanzioni "l'eventuale mancato rispetto degli adempimenti sarà utilizzato ai fini della valutazione dei dirigenti responsabili" scrive e ricorda che potrebbe portar ... Secondo blogsicilia.it