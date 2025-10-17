Pnrr la giunta fa il punto dei cantieri
Dalla ricognizione dei progetti Pnrr effettuata dagli uffici comunali e deliberata dalla giunta Ciarpella, si ottiene un quadro dell’attuale situazione delle opere che hanno ottenuto il finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza che dovranno essere ultimate entro il 2026. Tra queste, la somma più cospicua è quella per il secondo stralcio per la realizzazione delle scogliere emerse: il finanziamento è stato di 9,3,milioni di euro e, al 30 settembre (data di riferimento della ricognizione) erano stati pagati stati di avanzamento dei lavori per poco meno di 4milioni di euro. La posa in opera dei massi per le scogliere emerse ha ormai raggiunto il lungomare centro e nei giorni scorsi, dopo la pausa estiva, le chiatte sono tornate operative ed è ripresa la posa in opera dei massi a formare le scogliere a protezione del litorale elpidiense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
POLIGNANO A MARE - Nella mattinata di oggi, 9 ottobre, il sindaco Vito Carrieri ha presentato alla stampa la nuova Giunta comunale, composta da: - Joana Grasso, vicesindaco e assessora con deleghe a pari opportunità, PNRR e innovazione sociale, politic - facebook.com Vai su Facebook
Pnrr, la giunta fa il punto dei cantieri - Dalla ricognizione dei progetti Pnrr effettuata dagli uffici comunali e deliberata dalla giunta Ciarpella, si ottiene un quadro dell’attuale situazione delle opere che hanno ottenuto il finanziamento ... ilrestodelcarlino.it scrive
Commissione speciale PNRR Lombardia: il punto su avanzamento interventi - Visite mediche di controllo e pratiche burocratiche da remoto: le nuove frontiere della digitalizzazione stanno per diventare realtà Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regional ... Da expartibus.it
Rurali, il punto sui fondi Pnrr - Moderando il convegno sulle farmacie rurali di Pharmevolution 2025, il presidente del Sunifar Gianni Petrosillo fa il punto della situazione “fondi Pnrr”. Come scrive farmacista33.it