Dalla ricognizione dei progetti Pnrr effettuata dagli uffici comunali e deliberata dalla giunta Ciarpella, si ottiene un quadro dell’attuale situazione delle opere che hanno ottenuto il finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza che dovranno essere ultimate entro il 2026. Tra queste, la somma più cospicua è quella per il secondo stralcio per la realizzazione delle scogliere emerse: il finanziamento è stato di 9,3,milioni di euro e, al 30 settembre (data di riferimento della ricognizione) erano stati pagati stati di avanzamento dei lavori per poco meno di 4milioni di euro. La posa in opera dei massi per le scogliere emerse ha ormai raggiunto il lungomare centro e nei giorni scorsi, dopo la pausa estiva, le chiatte sono tornate operative ed è ripresa la posa in opera dei massi a formare le scogliere a protezione del litorale elpidiense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pnrr, la giunta fa il punto dei cantieri