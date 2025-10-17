Pnrr Giorgetti | Sono prestiti sono spese a carico del Bilancio italiano non è gratis – Il video

Open.online | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 “Chiariamo un po’ di confusione: il Pnrr sono prestiti, sono spese a carico del Bilancio italiano. Costano qualche decimale in meno rispetto ai Btp. Dunque vremmo potuto finanziare queste cose con i Btp, ma sarebbe costato di più. Ma queste risorse non sono gratis”. Così il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi, sulla legge di Bilancio. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

pnrr giorgetti sono prestitiPnrr, Giorgetti: Sono prestiti, sono spese a carico del Bilancio italiano, non è gratis - (Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 “Chiariamo un po’ di confusione: il Pnrr sono prestiti, sono spese a carico del Bilancio italiano. Come scrive msn.com

pnrr giorgetti sono prestitiPnrr, Giorgetti: Sono prestiti, sono spese a carico del Bilancio italiano, non è gratis – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 “Chiariamo un po’ di confusione: il Pnrr sono prestiti, sono spese a carico del Bilancio italiano. Da msn.com

pnrr giorgetti sono prestitiMeloni: “Intendiamo rispettare l’impegno per le spese militari”. Giorgetti: “12 miliardi nei prossimi tre anni” - La premier garantisce: fondi aggiuntivi senza togliere risorse ad altre priorità. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Pnrr Giorgetti Sono Prestiti