Pneumologo Papi | In Bpco con terapie personalizzate -21% riacutizzazioni

Gli ultimi dati dello studio Matinee, ‘meno ricoveri e accessi al pronto soccorso, migliore qualità di vita in pazienti già in triplice terapia e con infiammazione tipo T2’ Roma, 19 ott. (Adnkronos Salute) - La comprensione dei meccanismi infiammatori sta cambiando l’approccio terapeutico del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pneumologo Papi: "In Bpco con terapie personalizzate -21% riacutizzazioni"

