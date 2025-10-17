Pneumologia interesse internazionale Pinelli docente in Olanda e Belgio

C’è un certo orgoglio nel reparto di pneumologia nord dell’Area di Massa Carrara, Versilia e Lucca. La dottoressa Valentina Pinelli (nella foto), responsabile del reparto, è stata scelta per due importanti eventi di carattere internazionale che le hanno permesso di poter istruire altrettanti medici europei sulle tecniche di ecografia toracica che utilizza all’ ospedale delle Apuane. Due appuntamenti, il primo in Olanda e il secondo in Belgio, che hanno aumentato il prestigio di tutto il reparto, preso a modello per l’eccellenza dei medici che lo attraversano. La dottoressa è stata invitata ad Amsterdam a tenere una lezione come docente al corso di Ecografia toracica, un’opportunità che ha visto docenti selezionati da diverse nazioni europee impegnati in un’intensa giornata di formazione, sia teorica che pratica, per discenti desiderosi di acquisire competenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

