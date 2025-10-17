Il polso delle PMI italiane racconta un arretramento che non è episodico ma strutturale, fatto di produttività ferma, innovazione digitale discontinua e accesso a risorse spesso incerto. In questo contesto torna centrale un cambio di metodo manageriale, capace di tenere insieme strategia, finanza e organizzazione, trasformando opportunità disperse in risultati misurabili e duraturi. Uno scarto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - PMI italiane, il nodo è la regia: produttività ferma e PNRR al rallentatore